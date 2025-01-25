µßµÞ¸½¾ì¤Ç³°¹ñ¿Í¤äÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¾É¾õ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»Ù±ç¥Ü¡¼¥É¡×¤òÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤¬Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï¡¢½ýÉÂ¼Ô¤¬»Ø¤Ê¤É¤Ç³¨¤òº¹¤·¡¢¼«¿È¤Î¾É¾õ¤òµßµÞÂâ°÷¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»Ù±ç¥Ü¡¼¥É¡×1750Ëç¤òÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¡¢Åìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤ëÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç³°¹ñ¿Í¤äÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢