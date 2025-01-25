¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¤Ï¡¢2025Ç¯½é¤Î¹ç¤¤À¹¤ê¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯Çä¡£1·î29Æü¤è¤ê¡¢¡Ö³¤Ï·¥¿¥ì¥«¥Ä¤È¿Æ»ÒÐ§¤Î¹ç¤¤À¹¤êÐ§¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¤ò¥¿¥ì¥«¥Ä¤Ë¤·¤ÆÍñ¤È¤¸¤ò¤Î¤»¤¿°ïÉÊ¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ869±ß¤Ç¤¹¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¡Ö³¤Ï·¥¿¥ì¥«¥Ä¤È¿Æ»ÒÐ§¤Î¹ç¤¤À¹¤êÐ§¡×¤Î³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¤Ë¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤Î¡Ö·õÎ©¤Á¡×¤ä¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×ÀìÍÑ¤Î¥Ñ¥ó¤«¤éºî¤Ã¤¿À¸¥Ñ¥ó