2024Ç¯²¼È¾´ü¡Ê7·î¡Á12·î¡Ë¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢¤¤¤ÞÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤¡Ö¥Ù¥¹¥Èµ­»ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯7·î22Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¿ÍÀ¸¤Î¤¿¤½¤¬¤ì¤É¤­¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òÆÀ¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø·¸¤äÇ÷¤ê¤¯¤ë²ð¸î¤ò¹Í¤¨·ëº§¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¾¾°æµ×»Ò¤µ¤ó¤Ï76ºÐ¤Î¤È¤­¤Ë¡¢13ºÐ¾å¤Î»×ÁÛ»Ë²È¤Î»Ò°ÂÀëË®¤µ¤ó¤ÈºÆº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤È¡¢¸½ºß¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡Ê¹½À®¡áµÆÃÓ°¡´õ»Ò»£±Æ¡áµÜºê¹×»Ê¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û13ºÐ¾å¤ÎÉ×