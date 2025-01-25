¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë£²£´Æü¸á¸å£·»þ£µ£µÊ¬¤´¤í¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¾¾±ÆÄ®£³ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÌµ¿¦ÃËÀ­¡Ê£¸£°¡Ë¤¬ÇØ¸å¤«¤éÃË¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤Æ±¦Éª¤Ê¤É¤Ë·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¾å¡¢¸½¶âÌó£·Ëü£³Àé±ßÆþ¤ê¤ÎºâÉÛ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£ÃË¤ÏÆ¨Áö¤·¡¢°ËÀªº´ÌÚ½ð¤Ï¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤¬º¸¼ê¤ËºâÉÛ¤ò»ý¤ÁÅÌÊâ¤Çµ¢ÂðÅÓÃæ¡¢ÇØ¸å¤«¤éÃË¤¬Ìµ¸À¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¡£Áö¤êµî¤Ã¤¿ÃË¤Ï¾å²¼Çò¿§¤Îºî¶ÈÃå¤òÃå¤Æ¡¢Çò¤¤¥­¥ã¥Ã¥×Ë¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£