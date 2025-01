Techstrong Groupは1月23日(米国時間)、セキュリティブログ「Security Boulevard」に掲載した記事「Trump Has Had a Light Touch on Cybersecurity - So Far - Security Boulevard」において、トランプ大統領はサイバーセキュリティにあまり関心がないと伝えた。大統領に就任してまだ日は浅いが、すでにサイバーセキュリティ関連の職員を解任し、バイデン元大統領が発表したセキュリティ関連の一部大統領令を撤回したことが明らか