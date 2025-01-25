¹ñ¤ÎÅ·Á³µ­Ç°Êª¤Ç´Ä¶­¾Ê¤Î¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤ÇÀäÌÇ´í×ü?Îà¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÏ¤êÄ»¡¦¥Ò¥·¥¯¥¤¤¬¡¢½©ÅÄ¸©Âç³ãÂ¼¤ÎÈ¬Ïº³ã´³ÂóÃÏ¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¬¥ó¤ÎÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë±ÛÅß¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥¨¥µ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¤«¤éÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¥Ò¥·¥¯¥¤=2025Ç¯1·î21Æü¸á¸å2»þ13Ê¬¡¢½©ÅÄ¸©Âç³ãÂ¼¡¢¾®ÎÓÀµÌÀ»£±ÆÈ¬Ïº³ã¤Î¥Ò¥·¥¯¥¤¤ÏÂç³ãÂ¼À¾Â¦¤ÎÀ¾Éô¾µ¿åÏ©¤Ê¤É¤ò¤Í¤°¤é¤Ë¤·¤Æ¡¢´³ÂóÃÏ¤Ë¹­¤¬¤ë¿åÅÄ¤ÎÍî¤ÁÊæ¤Ê¤É¤ò¥¨¥µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2000Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤Î²½½÷¾Â