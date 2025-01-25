·ãÆ°¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡Ç24Ç¯¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤äÀ¯³¦¡¢·ÝÇ½³¦¤ÇÀ¤¤òÁû¤¬¤»À¹¤ê¾å¤²¤¿ÃË¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡© 30¡Á50Âå¡¢1000¿Í¤Î°ìÈÌÃËÀ­¤Ë°ìÀÆÄ´ºº¡ª ¡Ç24Ç¯¤òºÌ¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡£¡Ç24Ç¯ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ÃË¤¿¤Á¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°²½¡ª¢¡¡Ö¹¥¤­¤ÊÃË¡×ÉôÌç1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡©Ç¯ËöÉ÷Êª»í¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ë¤Ï¡Ö¶â¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡Ç24Ç¯¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡Ö¹¥¤­¤ÊÃË¡×ÉôÌç1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢50-50Ã£À®¤Ê¤ÉÃÍÀé¡È¶â¡É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤À¡£¡Ç24Ç¯¤â1°Ì³ÍÆÀ¤Ë¤è