主演、ボブ・ディランを描く映画『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』のジェームズ・マンゴールド監督が来日を果たすことがわかった。 監督は2025年2月3日に都内で実施されるジャパンプレミア試写会、翌4日に実施されるサーチライトプレミア試写会へ参加する。観客との交流を通じて作品の魅力や制作秘話について語る。 第97回では作品賞、監督賞（ジェームズ・マンゴールド）、主演男優賞（ティモ