»ö¸Î¸½¾ì¤Ç¾¡¼ê¤ËÎ©¤Áµî¤ë¤Î¤ÏNG¡ª¤É¤ó¤Ê»ö¸Î¤Ç¤âÊó¹ð¤¹¤Ù¤­2025Ç¯1·î19Æü¡¢ÂçºåÉÜ¤Ë¤¢¤ë¿·¸æÆ²¶Ú±è¤¤¤ÎÆ»Ï©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìó30Ê¬¤Î´Ö¤Ë8·ï¤â¤Î»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º¡Ö30Ê¬¤Ë8·ï!?¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¹ÔÆ°¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë2025Ç¯1·î19Æü¡¢ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¿·¸æÆ²¶Ú¤ÎÂ¦Æ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢