NEXER（東京都豊島区）が、グーネット中古車と共同で、地域別の「この冬ドライブで行きたい場所」について調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。今回は、「関東地方」に住んでいる人が行きたい場所を紹介します。調査は2024年12月19日から2025年1月6日、関東地方に住んでいる人を対象にインターネットで行われました。計442人から有効回答を得ています。2位は「近くで見たい」場所がランクイン3位は「箱根ス