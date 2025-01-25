2025Ç¯1·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤·¤Þ¤à¤é¡×¤«¤é¡¢Ëè²óÂç¿Íµ¤¤Îchiharu¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÁÇºà´¶¤Ê¤É¤¯¤ï¤·¤¯¾Ò²ð¡ª¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ß¤·¤Þ¤à¤é¡×²èÁü¥®¥ã¥é¥ê¡¼º£²ó¤Ï¡¢¥­¥ã¥ê¡¼¥ª¥ó¤â¤Ç¤­¤ë±Ç²è¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÅ°Äì¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¢ö¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡ß¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ÛÂç¿Íµ¤chiharu¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ª±Ç²è¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã