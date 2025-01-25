Ê¡²¬¸©°È¼êÄ®¤Ç25Æü¡¢Å´À½¤ÎÌçÈâ¤òÅð¤ß¡¢¼Ö¤ÇÆ¨¤²¤ë2¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃËÀ­¤¬°ú¤­¤º¤é¤ì¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤È¤·¤ÆÃË¤é¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È25Æü¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡²¬¸©°È¼êÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡¢¸¤¤¬ËÊ¤¨¤ë¤¿¤áÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë½Ð¤¿½»¿Í¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢Å´À½¤ÎÌçÈâ¤òÅð¤ß¼Ö¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë2¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¼Ö¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ö¤ÏµÞÈ¯¿Ê¤·ÃËÀ­¤ò°ú¤­¤º¤Ã¤ÆÁö¤êµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¼ê¤ä