7ËüÅÀ°Ê¾å¤ÎÊ¸¶ñ¤¬½¸·ë¤¹¤ëÊ¸¶ñ¤Îº×Åµ¡ÖÊ¸¶ñ½÷»ÒÇî 2024¡×¡£²ñ¾ì¤ÏËèÇ¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Êµ¬ÌÏ´¶¡ª¤½¤ó¤ÊÉ®¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸¶ñ¹¥¤­¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÖÊ¸¶ñ½÷»ÒÇî 2024¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Çã¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¹¥¤­¤Ë¤Ï´í¸±¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¸¶ñ½÷»ÒÇî 2024¡×¤Ç»¶ºâ¤·¤¿ÂÎ¸³¤ÈÀïÍøÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÇã¤¤Êª»þ¤Î²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é¡£https://getnews.jp/archives/3584561º£Ç¯¤â