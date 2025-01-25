Ëè½µ·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¡£1·î27ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè81ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥«¡Ê¾¾°æÎèÆà¡Ë¤¬Êâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤ËÊÄÅ¹¤ò·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¡£ »²¹Í¡§ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡õÃÓÈª¿µÇ·²ð¡¢¡ÈÀ¤³¦¡É¤Î2¿Í¤¬¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ËÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î·ë¤¬ÉÔºß¤Î´ñÌ¯¤ÊÌ£¤ï¤¤ ¥¢¥­¥Ôー¡ÊÅÏÊÕÄ¾Èþ¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿Âè80ÏÃ¡£ Âè81ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Ï¡¢Êâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤ä¥Á¥ã¥ó¥ß¥«¡Ê¾¾°æ