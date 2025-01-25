米大リーグ、ナショナルズは２４日（日本時間２５日）、中日からポスティングシステムを使ってメジャーへの移籍を目指していた小笠原慎之介投手と２年契約で合意したと発表した。背番号は「１６」に決まった。ナショナルズは２０１９年に球団史上初のワールドチャンピオンに輝いたが、以降は４年連続最下位、５年連続でシーズン負け越しと低迷。昨季は借金２０ながら５年ぶりに最下位を脱出した。ただナ・リーグ東地区は現在