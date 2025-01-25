¡ã01·î24Æü¤Î½½»úÂ­¼¨¸½ÌÃÊÁ¡ÊÇã¤¤¥·¥°¥Ê¥ë¡Ë¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (6492) ²¬Ìî¥Ð Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 5,650.0 | +0.35% ] (6721) ¥¦¥¤¥ó¥Æ¥¹¥È Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 85.0 | -2.29% ] ²òÀâ¡§¡Ö½½»úÂ­¡×¤È¤Ï¡¢´ó¤ê°ú¤±Æ±»öÀþ¡£»ÏÃÍ¤È½ªÃÍ¤¬Æ±°ìÃÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öµ¤ÌÂ¤¤Àþ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÊÑ²½¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¡¢°ÂÃÍ·÷¤Ç¤Î