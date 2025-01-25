¡ã01·î24Æü¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä ¢£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á ½ªÃÍ¡§39,931.98¡Ê-26.89¡Ë ¹âÃÍ¡§40,279.79 °ÂÃÍ¡§39,806.69 ¢£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¡§1,044 ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¡§514 ²£¤Ð¤¤ÌÃÊÁ¿ô¡§80 ¢£TOPIXÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô ½ªÃÍ¡§2,751.04¡Ê-0.70¡Ë ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS