¡Ú½ñÉ¾¡Û¡ØP.C.L.±Ç²è¤Î»þÂå ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¸ä³Ú±Ç²è¤Î¸»Î® 1932-1937¡Ù¡¿º´Æ£ÍøÌÀ¡¦Ãø¡¿¥Õ¥£¥ë¥à¥¢¡¼¥È¼Ò¡¿7480±ß¡ÚÉ¾¼Ô¡ÛÀîËÜ»°Ïº¡ÊÉ¾ÏÀ²È¡Ë¶ÃÃ²¤Ë²Á¤¹¤ëÏ«ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¸¦µæ¤Ë¿·¤·¤¤¸÷¤òÅö¤Æ¤¿µ®½Å¤Ê½ñ¡£É®¼Ô¤ÎÏ«¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ë¡£P.C.L.¡ÊPhoto Chemical Laboratory¡Ë¤Ï¾¼ÏÂÀïÁ°´ü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¿·¶½¤Î±Ç²è²ñ¼Ò¡£ÅìÊõ¤ÎÁ°¿È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î±Ç²è²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅª¸¦µæ½ñ¡£Âè°ìºî¡¢¾¼ÏÂÈ¬Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Û¤í¤è¤Ò¿ÍÀ¸¡×