¡Ö2¡×¡ÖS¡×¡ÖL¡×¡ÖB¡×¤Î°ÕÌ£¤È»È¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ï¡©¥¯¥ë¥Þ¤Î¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¡Ê¥»¥ì¥¯¥È¥ì¥Ð¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖD¡Ê¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë¡×¤ä¡ÖR¡Ê¥ê¥Ð¡¼¥¹¡Ë¡×¡¢¡ÖN¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡Ë¡×¤Ë¡ÖP¡Ê¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ­¹æ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë±¿Å¾¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö2¡×¡ÖS¡×¡ÖL¡×¡ÖB¡×¤Ê¤É¤Îµ­¹æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤ä»È¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤ºº¤ÏÇ