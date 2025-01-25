ÅìµþÅÔÄ£¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¾¦¶È¹­¹ð¤ÎÅê±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£24ÆüÌë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ïµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî±Ç²è¤ä´ØÏ¢¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¹­¹ð¤¬1Ê¬È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ¤ÏµîÇ¯11·î¤Ë¹­¹ð¤ÎÊç½¸¤ò»Ï¤á¡¢º£²ó¤Î¥¬¥ó¥À¥à¤¬Âè1ÃÆ¤Ç¤¹¡£2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËèÆü8²ó¤Û¤ÉÅê±Æ¤µ¤ì¤ëËÜÊÔ¤ÎÁ°¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÎÁ¶â¤ÏÌó350Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï