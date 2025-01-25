¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ­¤¹¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ANN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Õ¥¸Â¦¤Ë·Ð±Ä¿Ø¤È¼èÄùÌò²ñ¤Îºþ¿·¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥Ê¡¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ß¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó»á¡Ö¥Õ¥¸HD¤ÏÈ¿¾Ê¤·¡¢¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥×¥í¥»¥¹¤Î²¿¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤Ê¤¼¡¢µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î³ô¼°¤ò¤ª¤è¤½1¡óÊÝÍ­¤¹¤ëÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö