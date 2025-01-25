°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Ç1·î24Æü¸áÁ°¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ò¾è¤»¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢86ºÐ¤Î½÷À­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í°ìµÜ»ÔÌÚÁ¾ÀîÄ®¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¡°æÃÒØª»Ò¤µ¤ó(86)¤¬¶»¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë²ð¸î»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤Î±¿Å¾¤ÇÉÂ±¡¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¦ÅÓ