Åìµþ¤Î°ËÆ¦ÂçÅç¤Ç¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À­¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÅç¤Ë½»¤àÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À­¤¬Åç¤ò½Ð¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Æü¤ÎÁ°Æü°Ê¹ß¤Ë¡¢»ö·ï¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÅçÄ®¤ÎÌøÀ¥½¡Ã£ÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤Ï¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Î¹âÀ¥ÀÅ¹á¤µ¤ó¡ÊÅö»þ37¡Ë¤Î°äÂÎ¤òÂçÅçÄ®¤Î³¤´ß¤Ë°ä´þ¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯10·î¡¢³¤´ß¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÂçÂÜ¹ü¤Ê¤É¤ÎDNA·¿¤¬¹âÀ¥¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÀ¥¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯9·î9Æü¤ËÂç