ÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼µÈ¸¶ÄÌ¤ê¡Ê¼Ì¿¿¡§ kouyunosa / PIXTA¡Ëº£Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦ ¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬½ñÅ¹·Ð±Ä¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿º¢¤Ë¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿ÎøÀî½ÕÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ï¢ºÜ¤Î¿·¤·¤¤µ­»ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤ËµÈ¸¶ºÙ¸«¤Î½ÐÈÇ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿½Å»°Ïº¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿½ÐÈÇ¿Í¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê1750¡Á1797¡Ë¡£¤½¤Î³è