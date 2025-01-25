¸µAKB48¤Ç¸½ºß¡ÖSAY MY NAME¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËÜÅÄ¿ÎÈþ¡Ê22¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼100Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ËÜÅÄ¤Ï¡ÖDebut 100days¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯È±¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÄ¶¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡ÖÈ¿Â§¡×¡ÖÍÎÉþ¤âÈ±·Á¤â¥á¡¼¥¯¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ËÜÅÄ¤Ï14Ç¯¤Ë