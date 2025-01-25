◆大相撲初場所１３日目（２４日、東京・両国国技館）単独トップの西前頭１４枚目・金峰山は大関・琴桜を突き出して２敗を守った。金峰山を１差で豊昇龍、霧島、王鵬、尊富士が追う展開となった。＊＊＊金峰山に再び勢いが戻った。もろ手で思い切って当たり、琴桜の上体を起こすと、攻め手を緩めず突き出した。「流れが良かった。硬くならずに前に出られた。立ち合いが良かった」と納得の表情。１１日目（２２日）の大の里