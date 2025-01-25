Travis Japan¤ÎµÜ¶á³¤ÅÍ¤ÈÇÐÍ¥¤Î°ª¤ï¤«¤Ê¤¬W¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ø¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¸å11¡§00¡ËÂè3ÏÃ¤¬25Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÂè3ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡¦¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ª±é¤¸¤ë¾®ÏÂ¤Î¸µ¥«¥ì¡¦Áí²ðÌò¤Î¸ÍÄÍ½ãµ®¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥ì¥¶¡¼»Ñ¤ÎµÜ¶á³¤ÅÍ¡õÀÐÀîÎø¤è¤ë²óÁÛ¥·¡¼¥óº£ºî¤ÏKUJIRA»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¡£¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦½©»³À»¡Ê¤¢¤­¤ä¤Þ¡¦