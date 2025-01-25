¡þÂè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ½Ð¾ì¹»È¯É½8Ç¯¤Ö¤ê22ÅÙÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¡£Áá¼Â¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤Î¼ç¾­¡¦ÃæÂ¼¿´Âç¡Ê¤³¤¦¤À¤¤¡á2Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢²¦Äç¼£¤òÍÊ¤·¤¿1957Ç¯°ÊÍè68Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÁªÈ´À©ÇÆ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÅß¤ÏÊì¡¦Í³²Â¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê6¸Ä°Ê¾å¤ò¼ø¶È¤Î¹ç´Ö¤äÎý½¬Á°¸å¤ËÊ¬¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ3¥­¥í¤ÎÁýÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£ºò²Æ¡¢´°Éõ¾¡Íø¤ò´Þ¤à3»î¹ç¤ò·Ð¸³¤·¤¿Âç¹õÃì¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¿Ê²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£