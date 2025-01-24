ÆüËÜ»þ´Ö£°»þ£°£°Ê¬¤ËÊÆ¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê1·î¡Ë¡¢Ãæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡Ê12·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê1·î¡Ë00:00 Í½ÁÛ73.2Á°²ó73.2¡Ê¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô) Ãæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡Ê12·î¡Ë00:00 Í½ÁÛ420.0Ëü·ïÁ°²ó415.0Ëü·ï¡ÊÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô) Í½ÁÛ1.2%Á°²ó4.8%¡ÊÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡¦Á°·îÈæ)