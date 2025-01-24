£²£²Æü¡¢Éð°Ð»³»Ô¼Ò²ñÊ¡Íø¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¹âÎð¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¥®¥ç¡¼¥¶¤òºî¤ë»Ô¾ÃËÉµß±çÂâ¤Î¾ÃËÉ»Î¡£ ¡ÊÉð°Ð»³¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿î¹ÆòÀô¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÉð°Ð»³1·î24Æü¡ÛÃæ¹ñÊ¡·ú¾ÊÉð°Ð»³»Ô¤Î¾ÃËÉµß±çÂâ¤¬22Æü¡¢»Ô¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¤òË¬¤ì¡¢°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö½¬²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ÎÆÃ¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢²ÐºÒÍ½ËÉ¡¢½é´ü¾Ã²Ð¡¢¼«¼çÈòÆñ¤Ê¤É¡¢¾ÃËÉ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡££²£²Æü¡¢Éð°Ð»³»Ô¼Ò²ñÊ¡Íø¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¹âÎð¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¥®¥ç¡¼¥¶¤òºî¤ë»Ô¾ÃËÉµß±ç