¥¤¥®¥ê¥¹BBC¤Ê¤É¤Ï24Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢·³¤Î»à¼Ô¿ô¤¬¡¢9Ëü¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£BBC¤È¥í¥·¥¢¤ÎÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¹çÆ±¤Ç¡¢SNS¤Ê¤É¤Î¸ø³«¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¥í¥·¥¢·³¤Î»à¼Ô¿ô¤òÆÈ¼«¤ËÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24Æü¤ÎºÇ¿·¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥í¥·¥¢·³¤Î»à¼Ô¿ô¤Ï9Ëü¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î»à¼Ô¿ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¾å²ó¤ê¡¢13Ëü8500¿Í¤«¤é20Ëü¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤Î¿ä·×¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢