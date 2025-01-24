Ê¡²¬¸©·ÙËÜÉôÃÎ¿ÍÃËÀ­¤«¤é¸½¶â1200Ëü±ß¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï24Æü¡¢¶²³å¤Îµ¿¤¤¤Ç»ØÄêË½ÎÏÃÄÆ»¿Î²ñ·ÏÁÈÄ¹»°³ÞÀµµ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤È¡¢Æ±¤¸ÁÈ¤Î´´Éô»³¸ý·½°ìÏ¯ÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¡á¤¤¤º¤ì¤âÆ±¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤ÎÌµ¿¦°Ëºê°¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Ç§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2023Ç¯2·î14Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò»öÌ³½ê¤Ç¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¥±¥Ä¤â¤Á¤·¤è¤ë¤È¤¾¡×¡ÖÂß¤µ¤ó¤È¤«¤¢¤ê¤¨¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢¸½¶â¤ò¶¼¤·