Ž¢À¯¼£¤È¥«¥ÍŽ£ÌäÂê¤Ê¤ÉµÕÉ÷¤ÎÂ³¤¯¤Ê¤«¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ò½ª¤¨¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¡£º£²ó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÁíºÛÁª¤äÁíÁªµó¤ò·Ð¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×¿·ÂçÅýÎÎ¤ÎÃÂÀ¸¤È³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¤µ¤é¤ËŽ¢°Ç¥Ð¥¤¥ÈŽ£ÂÐºö¤ÎÄó¸À¤äÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¹¤­¼ê¡§Àî¸Í·Ã»Ò¼ýÏ¿¡§1·î23Æü¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÎÞ¤Ç¼Õºá¹â»Ô»á¤¬ÁíºÛÁª¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¢¤È¤ÎÍÍ»Òµ®½Å¤ÊÅÞÈñŽ¢8²¯±ß´óÉÕŽ£