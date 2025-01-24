20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö½Õ¡×¤ÎÃÎ¤é¤»¡½¡½¡£3·î18Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬24Æü³«¤«¤ì¡¢Ìø¥±±º¡Ê±§º´»Ô¡Ë¤¬2005Ç¯°ÊÍè3²óÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£ÌîµåÉô°÷¤é¤ÏµÈÊó¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç´î¤ÖÌø¥±±º¤ÎÌîµåÉô°÷¤¿¤Á=2025Ç¯1·î24Æü¸á¸å4»þ30Ê¬¡¢ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¡¢ÂçÂ¼µ×»£±ÆÉô°÷¤é¤Ï³Ø¹»¤«¤éÌó3¥­¥íÎ¥¤ì¤¿Ìîµå¾ì¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤éÃÎ¤é¤»¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£¸á¸å4