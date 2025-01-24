Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¹»¤¬24Æü¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢·²ÇÏ¸©Æâ¤«¤é¤Ï·òÂç¹âºê¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤Î½©µ¨´ØÅìÃÏ¶èÂç²ñ¤Ç8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿ÅìÇÀÂçÆó¤Ï¡¢Êä·ç¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁªÈ´Âç²ñ¤Ï3·î18Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Îºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£¡ÊÃæÂô°¼Çµ¡ËÁªÈ´Âç²ñ½Ð¾ì¹»È¯É½¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸«¤ë·òÂç¹âºê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á=2025Ç¯1·î24Æü¸á¸å3»þ45Ê¬¡¢·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¡¢À¾²¬¿Ã»£±ÆÍ¼Êý¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿·òÂç¹âºê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢ÀÄÌøÇîÊ¸´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖµÈÊó¡×¤ò