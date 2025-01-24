¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48¡Ë¤¬24Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡ÈÆÍ·â¼èºà¡É¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÊâ¤¤¤Æ»Å»ö¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¿¤éÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¼èºà¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡ÈÆÍ·â¼èºà¡É¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¢¤ì¤«¤é¥ê¥Á¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¡¢¤¢¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤è¡¼¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤¢¤È¡¢¹¢¤ÎÄ´»Ò°­¤¯¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÃý¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç