¼¢²ìÃ»ÂçÉÕ¤Ç¤Ï¡¢ÊÝÌÚ¡Ê¤Û¤¦¤­¡Ë½ß´ÆÆÄ¡Ê39¡Ë¤é¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤µ¤ì¤¿Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ¯É½¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¼¢²ìÃ»ÂçÉÕ¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¼ê¤ò¤¿¤¿¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ´î¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¾®ÎÓ¾»É§¹»Ä¹¤¬ÃæÄí¤ÇÀ°Îó¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö¹Ã»Ò±à¤Î½÷¿À¤Ï¼¢²ìÃ»¤Ë¤Û¤Û¤¨¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤¿¡£ÁªÈ´Âç²ñ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ´î¤Ö¼¢²ìÃ»ÂçÉÕ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á=2025Ç¯1·î24Æü¸á¸å4»þ28Ê¬¡¢ÂçÄÅ»Ô¡¢¿·°æµÁ¸²»£±ÆÁÏÉô¤Ï09Ç¯¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é»Ï