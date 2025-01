BUMP OF CHICKENが2月10日、ライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at ARIAKE ARENA』をリリースする。同作品の展開写真が公開となった。◆BUMP OF CHICKEN 動画 / 画像2008年に開催されたツアー<ホームシック衛星>のリバイバル公演として、2024年2月11日からスタートし、15万人を動員したアリーナツアーが<BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024>だ。ライブ映像作品は、同ツアーのファイナルとなっ