¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡£º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡×¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª ¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡×¥°¥Ã¥º  ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯1·î¤è¤ê½ç¼¡ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É 2025Ç¯1·î¤â¡¢¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡×¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß