¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥Éemmi¡Ê¥¨¥ß¡Ë¤ÎÊÌÃí¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¡¢PUMA¡Ê¥×¡¼¥Þ¡Ë¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡ÖSPEEDCAT OG¡×¤¬¡È¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡É¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¡ª¸½ºßemmi¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢USAGI ONLINE¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£2·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢emmiÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£emmiÊÌÃí¤Î¡ÖSPEEDCAT OG¡×¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ëemmi¤ÈPUMA¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¿·ºî¡Ö¡Úemmi¡ßPUMA¡ÛSpeed cat OG¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü5400±ß¡Ë