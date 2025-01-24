Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡ÊÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡Ë¤Î½Ð¾ì32¹»¤¬24Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅìµþÅÔÀª¤Ç¤Ï¡¢ºò½©¤ÎÅÔÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿Æó¾¾³Ø¼ËÂçÉÕ¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬2Ç¯¤Ö¤ê8²óÌÜ¡¢½àÍ¥¾¡¤ÎÁá°ðÅÄ¼Â¡Ê¹ñÊ¬»û»Ô¡Ë¤¬8Ç¯¤Ö¤ê22²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£ÅÔÀª¤¬2¹»Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤Ï3·î7Æü¡¢Âç²ñ¤ÏÆ±18Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Îºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£ÁªÈ´½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Áá°ðÅÄ¼Â¤ÎÌîµåÉô°÷¤¿¤Á¤Ï¡Ö£×¡×¤ËÊÂ¤ó