JRÄ¹Ìî±ØÁ°¤ÇÃË½÷3¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç½±¤ï¤ì¤¿»ö·ï¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½ºß¤âÆ¨ÁöÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Î¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¿·¤¿¤Ê²èÁü¸ø³«¡ÛÍÆµ¿¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤ëÃË¤Ê¤¼ÈÈ¹Ô1»þ´ÖÁ°¤«¤é±Ø¤Ë?ÆîÇÈ²í½Ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼:22Æü¡¢JRÄ¹Ìî±ØÁ°¤Ç3¿Í¤¬»¦½ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÄÌ¤êËâ¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤âÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24Æü¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤ëÃË¤Î²èÁü¤¬¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö·ï¸å¤ËÁö