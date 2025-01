eydenが、新曲「Let’s Get It feat. guca owl」をリリース。あわせて同楽曲のMVが公開された。 (関連:【映像あり】eyden、guca owlとの初タッグが実現した「Let's Get It」MV) 今回の楽曲は、eydenと同じ1998年生まれのguca owlとの初タッグが実現。MVには自身が所属するクルー 98jamsのメンバーも登場し、“98年組”の圧倒的なパワーを感じさせる映像に仕上がっている。 本作はプロデュ