º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÐºÑ³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÊ¹¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ª²ó¤Ï1¹æµ¡¤ËÂ³¤­¤³¤È¤·ÀîÆâ¸¶È¯2¹æµ¡¤Î±¿Å¾±äÄ¹¤ò¹µ¤¨¤ë¶å½£ÅÅÎÏ¼ÒÄ¹¤ÎÃÓÊÕÏÂ¹°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ ¡Ê¶å½£ÅÅÎÏ ÃÓÊÕÏÂ¹°¼ÒÄ¹¡Ë ¡Ö¸¶»ÒÎÏ¤ÎÅÅµ¤¤ò40Ç¯´Ö¡¢»§ËàÀîÆâ»Ô¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢CO2¤âÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢½Ð¤·Êý¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î°ÂÄê¤Ë¤â¹×¸¥¡£ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡× ¡Ö¡ÊµîÇ¯¡¢±¿Å¾¡Ë40Ç¯¤òÌµ»ö¤ËÀîÆâ¸¶È¯1¹æµ¡¤¬·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤³