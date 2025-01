【花海咲季-Fighting My Way- 原型】 1月24日 公開 コトブキヤは、フィギュア「花海咲季-Fighting My Way-」の原型を1月24日を公開した。 ゲーム「学園アイドルマスター」よりアイドル「花海咲季」をフィギュア化したもの。PSSR「Fighting My Way」の衣装姿が再現され、躍動感あるスカートや繊細な表情や腹筋など細かく造形されている。 また、1月31日