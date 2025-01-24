vÊ¡²¬Æî½ð¤Ï24Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆî¶èÉ°¸¶2ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÇÆ±Æü¸áÁ°8»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÄÌ³ØÃæ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¤¹¤ì¤Á¤¬¤¤¤¶¤Þ¤Ë¡Ö¥ï¡¼¥Ã¡×¤È¶«¤Ð¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ´­µ¯¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¹õ¿§¤Î¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯ÍÍ¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢¹õ¿§¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£¹õ¿§¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ 