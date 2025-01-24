24Æü¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áá¤¯¤âÀÐÇË¼óÁê¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÆñÂê¤¬¤¢¤ê¡¢ÌîÅÞÂ¦¤âÂÐ·è»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡þ24ÆüÄ«¡¢ÅÔÆâ¤Î»û¤òË¬Ìä¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤òÁ°¤Ë²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¨¡¡£24Æü¤«¤é150Æü´Ö¤ÎÏÀÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤³¤Î¹ñ²ñ¤Ë¤Î¤¾¤àÀÐÇË¼óÁê¡£ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤òº£Ç¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤ËÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ