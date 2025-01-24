¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢27Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¼èÄùÌòºþ¿·¤Î°Õ¸þ¤ÎÉ½ÌÀ¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÏÁ°Æü¤ËÂ³¤­¡¢24ÆüÉÕ¤Ç¹Á¼ÒÄ¹¤Ë¡Ö°Õ¸«½ñ¡×¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¸«½ñ¤Ç¤Ï¡¢27Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬³«¤¯µ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÆü»Þµ×ÁêÃÌÌò¤ò´Þ¤à¼èÄùÌòÁ´°÷¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¼èÄùÌò¤òºþ¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Î2ÅÀ¤òµá¤á