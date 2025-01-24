1·î23Æü¡¢ÃæµïÀµ¹­¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæµï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Î¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤È¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÊóÆ»¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´´Éô¼Ò°÷¤¬¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë²ñ¿©¤Çµ¯¤­¤¿¡Ö½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤¬Âç¤¤¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö°úÂàÈ¯É½Á°Æü¤Î1·î22Æü¤Ë¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØÃæµïÀµ¹­¤ÎÅÚÍËÆü¤Ê²ñ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤È¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÀµ¼°¤ÊÊüÁ÷½ª