AIが2月26日、25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』をリリースする。その購入者応募抽選特典が、5月より始まる全国ツアー<AI 25th best tour ←ALIVE→>の“ツアー直前公開リハーサル招待”であることが発表となった。◆AI 画像 / 動画『25th THE BEST - ALIVE』封入のシリアルコードで応募すると、抽選でペア150組300名が招待されるとのこと。ツアー直前公開リハーサルは、5月15日に埼玉・サンシティ越谷市民ホー